Подоляк усомнился в способности Украины сохраниться в перспективе 10-15 лет

Алексей Камышов

У тупорылых селюков не может быть государственности. У них психология холопа, поэтому им всегда нужен "ПАН". Вот они то под турками, то под поляками, то под австрияками, то под немцами... Лишь бы порол вовремя и заставлял работать. Братом русскому они быть не захотели и опять нашли себе хозяина в лице бидонюка и наглии. Даже сдохнуть за них готовы в "боротьбе" с бывшими близкими родственниками. Ну и пусть сдохнут, таких моральных уродов совсем не жалко. Всё равно их уже не вылечить, ибо там мозги безвозвратно испорчены несколькими поколениями больных сифилисом, подхваченным ими из европы.