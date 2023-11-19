Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал сомнения насчет способности своей страны выстоять в конфликте с Россией.
Подоляк усомнился в способности Украины сохраниться в перспективе 10-15 лет
Комментарии
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Алексей Камышов
У тупорылых селюков не может быть государственности. У них психология холопа, поэтому им всегда нужен "ПАН". Вот они то под турками, то под поляками, то под австрияками, то под немцами... Лишь бы порол вовремя и заставлял работать. Братом русскому они быть не захотели и опять нашли себе хозяина в лице бидонюка и наглии. Даже сдохнуть за них готовы в "боротьбе" с бывшими близкими родственниками. Ну и пусть сдохнут, таких моральных уродов совсем не жалко. Всё равно их уже не вылечить, ибо там мозги безвозвратно испорчены несколькими поколениями больных сифилисом, подхваченным ими из европы.
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13 час.
Леонид Попивняк
....а "перспектив" сохранения недогосударства окраина и не было с 2014-го года.........или даже раньше.....
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9 час.
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