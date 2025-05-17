Сергей Собянин назвал важнейшие направления работ городских служб

Специалисты городских служб в Москве круглосуточно следят за тем, чтобы в домах всегда были свет, вода и другие коммунальные ресурсы, а улицы оставались чистыми и ухоженными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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