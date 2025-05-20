Следующая игра Кодзимы, 10 лет «Ведьмаку 3», слухи об Injustice 3, новый сезон в Siege X…

Хидео Кодзима намекнул, когда ждать его следующую игру, и что не прочь заняться кинцом; Anno 117: Pax Romana обзавелась геймплейным трейлером; по словам инсайдера, следующим проектом NetherRealm Studios станет третья Injustice; Ubisoft раскрыла подробности обновления Siege X и сезона Operation Daybreak для Rainbow Six Siege; стартовал бета-тест западной версии Where Winds Meet; культовая Syberia вернётся в формате ремастера; .