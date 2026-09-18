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Медицина 2.0

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Врач назвал опасные причины постоянного вздутия живота

Врач назвал опасные причины постоянного вздутия живота

Если вздутие не проходит, а живот продолжает увеличиваться и становится напряженным, причина может быть гораздо серьезнее переедания, предупредил гастроэнтеролог Андрей Симаков.

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