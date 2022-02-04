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Кристина Резцова: «У Норвегии и Швеции громкие фамилии, но мы будем бороться за золото в смешанной эстафете»

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась ожиданиями от начала зимней Олимпиады в Пекине. 5 февраля спортсменка выступит за Россию в смешанной эстафете.

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