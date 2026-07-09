Школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ, но решил пересдать математику

Выпускник московской школы уверен, что может набрать максимальный балл.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Ученик московской колы №57 Александр Щаницын, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен, чтобы написать работу на максимальный балл.