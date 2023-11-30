Шел 2024 год: «Госуслуги» начали вытеснять бумажный паспорт

Приложение «Госуслуги» сможет заменить бумажный паспорт при подтверждении личности. Минцифры в 2024 году проведут отдельные пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности.
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