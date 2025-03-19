Испытанием для Бориса Ковальчука, который руководит Счетной палатой, и его команды может стать проверка финдеятельности ЦБ России.
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Испытанием для Бориса Ковальчука, который руководит Счетной палатой, и его команды может стать проверка финдеятельности ЦБ России.