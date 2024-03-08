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С праздником, дорогие матери, дочери и сестры!!!

Дорогие и любимые наши женщины, матери, дочери и сестры!!! В Международный женский день 8 марта редакция ИА ИАНЕД от всей души желает вам, здоровья, присущей вам красоты, любви, нежности и исполнения всех ваших заветных желаний.

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