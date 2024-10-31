В Госдепе попросили Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга выразил надежду, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предоставит якобы имеющуюся у нее информацию о нарушениях на прошедших парламентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии