Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Александр
    Надо подойти к кассиру или к продавцу и сказать: «Мне нужно масло» -Wildberries: - 5W-40 IDEMITSU Оригинал.Ода сливочному маслу
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В Госдепе попросили Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах

В Госдепе попросили Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга выразил надежду, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предоставит якобы имеющуюся у нее информацию о нарушениях на прошедших парламентских выборах.

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