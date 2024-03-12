Мадуро назвал президента Украины, оскорбившего папу римского, побеждённым клоуномНа днях папа римский призвал главу киевского режима подумать о возобновлении переговоров с Россией и возможности поднятия белого флага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии