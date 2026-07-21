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Королева красоты Улиссиас Марчелли найдена застреленной на обочине дороги в Бразилии

Королева красоты Улиссиас Марчелли найдена застреленной на обочине дороги в Бразилии

Тела бразильской королевы красоты Улиссиас Марчелли и ее молодого человека Винисиуса Соузы обнаружили на обочине дороги в городе Порту-Сегуру.

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