FIA будет штрафовать пилотов Формулы 1 за медленную езду в квалификации

FIA будет штрафовать пилотов Формулы 1 за медленную езду в квалификацииGetty Images / Red Bull Content PoolМеждународная автомобильная федерация ограничила максимальное время кругов выезда на трассу и возвращения в боксы по ходу квалификации.
FIA будет штрафовать пилотов Формулы 1 за медленную езду в квалификацииGetty Images / Red Bull Content PoolМеждународная автомобильная федерация ограничила максимальное время кругов выезда на трассу и возвращения в боксы по ходу квалификации.
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