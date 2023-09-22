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FIA будет штрафовать пилотов Формулы 1 за медленную езду в квалификации

FIA будет штрафовать пилотов Формулы 1 за медленную езду в квалификации

FIA будет штрафовать пилотов Формулы 1 за медленную езду в квалификацииGetty Images / Red Bull Content PoolМеждународная автомобильная федерация ограничила максимальное время кругов выезда на трассу и возвращения в боксы по ходу квалификации.

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