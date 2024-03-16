Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, в ходе которого заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне специальной военной операции.
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