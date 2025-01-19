В Финляндии отреагировали на слова Маска о Европе

Время доказало, что возникновение ЕС и НАТО стало худшим событием в Европе со Второй мировой войны. Об этом заявил финский эксперт в области геополитики Туомас Малинен Политолог отреагировал на слова технологического миллиардера Илона Маска о повсеместном пессимизме в Европе.