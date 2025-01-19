Время доказало, что возникновение ЕС и НАТО стало худшим событием в Европе со Второй мировой войны. Об этом заявил финский эксперт в области геополитики Туомас Малинен Политолог отреагировал на слова технологического миллиардера Илона Маска о повсеместном пессимизме в Европе.
В Финляндии отреагировали на слова Маска о Европе
Комментарии
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Eduard
Что бы "Сделать Европу великой" ей надо жить своими чаянтями,а не плясать под чьюнто дудочку и отправлять на Украину свои деньги,когда это не обязана делать вообще.Маск прав!
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19 час.
Eduard
Маск не только богатый,он и умный!
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19 час.
ХА
Харченко Александр
Тебе бы такие деньги, и ты бы умным был, может ещё умнее
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16 час.
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