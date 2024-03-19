Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Воробьев заявил, что на ремонт котельных в Подмосковье выделят 10 млрд рублей

Воробьев заявил, что на ремонт котельных в Подмосковье выделят 10 млрд рублей

Во всех городских округах Московской области проверили состояние тепловых и электрических сетей. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, отметив, что уже разработан план по проведению ремонтных работ к новому осенне-зимнему сезону.

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