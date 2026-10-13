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«Мужчина, мой мальчик!» Дзюба восхитился тремя отраженными пенальти Тереховского в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба эмоционально отреагировал на выступление вратаря тольяттинской команды Игната Тереховского в матче FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:1, пенальти 1:3).

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