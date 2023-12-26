iPhone списывает деньги с владельцев в России за каждую перезагрузку телефона

Каждая перезагрузка "яблочного" смартфона стоит десять рублей, выяснили СМИ.iPhone списывает со счёта пользователей смартфонами в России по 10 рублей за каждую перезагрузку гаджета, сообщает Telegram-канал "Лента дня".
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