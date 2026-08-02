Владимир Бузаев: Судьба двадцати тысяч русских дошкольников решится к 1 сентября

Смо­гут ли семь заяви­те­лей пере­ло­мить ситу­а­цию с язы­ко­вым дав­ле­ни­ем на дошколь­ни­ков? Что озна­ча­ет для роди­те­лей июль­ский иск о запре­те рус­ско­языч­но­го обра­зо­ва­ния в част­ных вузах? Как реше­ние по дет­ским садам отра­зит­ся на всей рус­ско­языч­ной общине Лат­вии? И дей­стви­тель­но ли при­ну­ди­тель­ное обла­ты­ши­ва­ние угро­жа­ет каче­ству дошколь­но­го обра­зо­ва­ния? .