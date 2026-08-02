Владимир Бузаев: Судьба двадцати тысяч русских дошкольников решится к 1 сентября

Смогут ли семь заявителей переломить ситуацию с языковым давлением на дошкольников? Что означает для родителей июльский иск о запрете русскоязычного образования в частных вузах? Как решение по детским садам отразится на всей русскоязычной общине Латвии? И действительно ли принудительное облатышивание угрожает качеству дошкольного образования? .
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