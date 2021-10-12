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МИД РФ прокомментировал победу российских компаний на конкурсе инноваций G20

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Победа российских стартапов Ntechlab и Biomicrogels Group на конкурсе инноваций Группы двадцати является доказательством успеха РФ в научной сфере.

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