На Украине погиб куратор направления беспилотников в Минстратегпроме

Источник «Страны» рассказал, что авария произошла накануне около 23:50 в Житомирской области.<strong>В Житомирской области в ДТП вместе с женой погиб 29-летний советник бывшего главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром) Ярослав Олейник.