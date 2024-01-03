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Закон и Порядок

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Обстрелы Белгорода 2 января: что произошло

Обстрелы Белгорода 2 января: что произошло

Обстрелы Белгорода 2 января: что произошло 2 января 2024, 18:06 Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова обстрелы Белгорода 2 января Во второй день 2024 года ВСУ трижды атаковали областной центр ракетами «Ольха».

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