Народный календарь напоминает, что в Михайлов день не стоит заниматься тяжелой работой и начинать что-то масштабное, например, ремонт – все пойдет не по плану.
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Народный календарь напоминает, что в Михайлов день не стоит заниматься тяжелой работой и начинать что-то масштабное, например, ремонт – все пойдет не по плану.