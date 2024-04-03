Жителей Севастополя и Республики Крым приглашают на подготовку к «Диктанту Победы»

Жителей Севастополя и Республики Крым приглашают принять участие в подготовке к «Диктанту Победы». 4 и 5 апреля в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия продолжит свою работу «Открытый лекторий», который поможет подготовиться к «Диктанту Победы», проходящему 26 апреля.
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