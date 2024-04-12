Стурза: Остается загадкой, как беглый Шор сумел захватить руководство Гагаузией

Автономно-территориальное образования Гагаузия остается слабым звеном Республики Молдова. Об этом говорит бывший премьер-министр Ион Стурза, выражая свое недоумение по поводу выбора граждан в Гагаузской автономии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии