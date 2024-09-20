Уютная норка для мажоров: Сын лютого патриота Олега Газманова - Родион, стал депутатом! И внук Зюганова отхватил мандат. Славненько всё получилось...

А ведь как замечательно всё было совсем недавно. Можно было петь, плясать и кувыркаться в своё полное удовольствие, получая шикарные гонорары за купола и морячек, а можно было, прихватив сына, сгонять в Сирию на День Защитника Отечества и после пары концертов получить за это боевую награду, со всеми вытекающими льготами ветерана.