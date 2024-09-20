Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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Уютная норка для мажоров: Сын лютого патриота Олега Газманова - Родион, стал депутатом! И внук Зюганова отхватил мандат. Славненько всё получилось...

Уютная норка для мажоров: Сын лютого патриота Олега Газманова - Родион, стал депутатом! И внук Зюганова отхватил мандат. Славненько всё получилось...

А ведь как замечательно всё было совсем недавно. Можно было петь, плясать и кувыркаться в своё полное удовольствие, получая шикарные гонорары за купола и морячек, а можно было, прихватив сына, сгонять в Сирию на День Защитника Отечества и после пары концертов получить за это боевую награду, со всеми вытекающими льготами ветерана.

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Комментарии
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Валентина смольникова
Какой позор им! Пролезли, люди все видят.
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59 мин.
АНГЕЛ АНГЕЛ
- У истинного российского патриота должно быть: дети в Англии, счет в Швейцарии, дом в Германии, вилла на Канарах, квартира в Америке, должность в России...
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34 мин.
Алексей Тан
Уютная норка для мажоров:========== А это говорит только о одном!... или надобно УПРАЗДНЯТЬ ИНОросов (Ед. Россия) или упразднять ДУМУ и СФ.
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16 мин.

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