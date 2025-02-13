Выявлена связь между вакцинами для снижения веса и снижением потребления алкоголя

Вакцины для снижения веса могут помочь снизить потребление алкоголя, показывают новые исследования Семаглутид, активный ингредиент такихз препаратов как Wegovy и Ozempic, снижает тягу к выпивке и сокращает потребление алкоголя на 40% .
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