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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ряд домов в Барнауле остался без холодной воды

Ряд домов в Барнауле остался без холодной воды

В городе произошло две коммунальные аварии В Барнауле произошло две коммунальные аварии. На улице Попова, 91, специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 300 мм, а на улице Партизанская, 97, — повреждение в водопроводном колодце.

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