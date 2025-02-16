Ряд домов в Барнауле остался без холодной воды

В городе произошло две коммунальные аварии В Барнауле произошло две коммунальные аварии. На улице Попова, 91, специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 300 мм, а на улице Партизанская, 97, — повреждение в водопроводном колодце.
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