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Газета.ру

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Глава ФПБК Бородин призвал отказаться от чествования Раймонда Паулса в РФ

Глава ФПБК Бородин призвал отказаться от чествования Раймонда Паулса в РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал в Telegram-канале проведение творческого вечера Раймонда Паулса, который прошел в Казани в рамках фестиваля «Новая волна‑2026».

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