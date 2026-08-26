Глава ФПБК Бородин призвал отказаться от чествования Раймонда Паулса в РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал в Telegram-канале проведение творческого вечера Раймонда Паулса, который прошел в Казани в рамках фестиваля «Новая волна‑2026».