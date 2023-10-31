В Тулуне 7-летняя девочка попала в больницу из-за ДТП по вине пьяного отца

В Тулуне 50-летний мужчина пьяным катал свою дочь на автомобиле Nissan Note и попал в ДТП. Тулунчанин не справился с управлением, после чего иномарка съехала в с дороги и перевернулась, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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