В Тулуне 7-летняя девочка попала в больницу из-за ДТП по вине пьяного отца

В Тулуне 50-летний мужчина пьяным катал свою дочь на автомобиле Nissan Note и попал в ДТП. Тулунчанин не справился с управлением, после чего иномарка съехала в с дороги и перевернулась, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.