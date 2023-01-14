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ВКС России отправили в Донбасс колонну гумпомощи детям-сиротам

ВКС России отправили в Донбасс колонну гумпомощи детям-сиротам

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ совместно с неравнодушными гражданами и организациями в рамках всероссийской акции по поддержке жителей регионов страны «Своих не бросаем» проводили очередную колонну с гуманитарным грузом для жителей Донбасса.

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