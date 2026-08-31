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Карлос Сайнс: «Карлос, который выступал в эпоху «граунд-эффекта», это не тот Карлос, который гонялся в 2021-м, 2020-м или 2019-м»

Пилот « Уильямса » высказался об убеждениях, что новый регламент подошел лишь для некоторых пилотажных стилей и что гонщики должны уметь адаптироваться к любым условиям.

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