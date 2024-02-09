Десять главных фраз из жизни китайского общества в 2023 году

Что волновало жителей Китая в ушедшем году? Какие вопросы спровоцировали бурные обсуждения в соцсетях? Китай 2023 года – это цифровизация и искусственный интеллект (ИИ), возрастная дискриминация и защита трудовых прав, завышенные ожидания молодежи и дружба онлайн.