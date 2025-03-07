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Суровое наказание для пристава, распродавшего единственное жилье пенсионера из-за небольшого долга

Суровое наказание для пристава, распродавшего единственное жилье пенсионера из-за небольшого долга

Avia.pro - СМИ судебный пристав в Томске лишила пенсионера единственной квартиры из-за долга в 10 тысяч рублей, а потом оказалось, что долг был чуть больше — 40 тысяч.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Это с какого перепугу? Виновата пристав - позарилась на чужое. Вот она и обязана всё возместить!
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15 час.
Валерий Фоменков
5 лет - это само собой. А перед этим выплата средств жертвам её аферы.
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15 час.
N
Natalia
Закрытие счетов,один из которых несуществующий,за долг в 4705р.за услуги ТЭЦ пенсионерке,у которой не подтвердился данный долг,ибо он был выписан по другому адресу.Снятие суммы с пенсионного счета.Все это подтвердило некомпетентность пристава и общей тенденции судебных приставов.Все это вызывает у народа крайне негативное отношение к работе и существование судебных приставов.Мурманск.
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5 час.
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