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Царьград

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Канье Уэст может выступить в Москве вместо Санкт-Петербурга

Канье Уэст может выступить в Москве вместо Санкт-Петербурга

Американский рэпер Канье Уэст может провести концерт в Москве. Мероприятия в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября находятся под вопросом, и возможно их перенос в столицу, сообщает источник из команды исполнителя.

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