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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгий Черданцев: «Спартак» – не та команда, где надо учиться тренировать. Сюда должны приходить взрослые дяди. Его должен тренировать россиянин, понимающий ДНК клуба»

«Спартак», «Динамо», «Зенит» – не те команды, в которых надо учиться тренировать. Сюда должны приходить готовые, взрослые дяди.

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