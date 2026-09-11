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Первый снег засыпал склон камчатского вулкана Горелый

Первый снег засыпал склон камчатского вулкана Горелый

На вулкане Горелый, расположенном на Камчатке, выпал первый снег. Об этом сообщила Анна Приходько, начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра, в интервью РИА Новости.

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