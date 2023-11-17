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Билялетдинов о 4:1 с «Динамо»: «Они много атаковали, но ошибались, и мы на этих ошибках сыграли»

«Думаю, мы сделали несколько хороших вещей, которые помогли нам в игре – то, чего не хватало. Ребята заслуживали победы, они молодцы.

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