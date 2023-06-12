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Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа идет тяжелые бои

В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои. В серой зоне около сел Нескучное и Макаровка идут столкновения.

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