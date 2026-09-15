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Аргументы и Факты

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В Германии требуют возобновить торговлю с Россией и закупки газа

В Германии требуют возобновить торговлю с Россией и закупки газа

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) разработала внешнеполитическую концепцию, предполагающую нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российских энергоносителей, сообщает Bild со ссылкой на источники.

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