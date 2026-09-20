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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковач о голе Байера «Штутгарту»: «Макси не взяли в сборную, но сегодня он забил. Он может играть где угодно, у «Боруссии» отличный состав»

Тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач после победы над «Штутгартом» (1:0) в Бундеслиге отметил автора гола хавбека Максимилиана Байера.

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