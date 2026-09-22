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Эксперт МГЮА Мухина разъяснила, что учителя не в праве требовать от учеников доступ к истории браузера

Эксперт МГЮА Мухина разъяснила, что учителя не в праве требовать от учеников доступ к истории браузера

Преподаватель кафедры практической юриспруденции МГЮА имени Кутафина Юлия Мухина в разговоре с ТАСС сообщила, что учителям не предоставлено право требовать от учащихся доступ к их личным аккаунтам или истории браузера.

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