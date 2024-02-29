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Закон, порядок, государство

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Курсанты и офицеры Военно-воздушной академии приняли участие в военно-патриотической акции «Сила в правде»

Курсанты и офицеры Военно-воздушной академии приняли участие в военно-патриотической акции «Сила в правде»

Они имели возможность ознакомиться с экспозициями тематического поезда, рассказывающего о мужестве и героизме наших военнослужащих и современном облике российских Вооруженных Сил.

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