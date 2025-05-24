Командующий Силами обороны Финляндии генерал Янне Яаккола заявил о начале пересмотра численности войск военного времени и методов ведения боевых действий.
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Командующий Силами обороны Финляндии генерал Янне Яаккола заявил о начале пересмотра численности войск военного времени и методов ведения боевых действий.
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