Ведущая на американском ТВ заявила, что сборная США сыграла сразу против двух команд — Боснии и Герцеговины.
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Ведущая на американском ТВ заявила, что сборная США сыграла сразу против двух команд — Боснии и Герцеговины.
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