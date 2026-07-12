Роспотребнадзор: уровень заболеваемости лихорадкой снизился в 2026

В 2026 году в России заболеваемость конго-крымской лихорадкой снизилась по сравнению с 2025 годом. Это связано с сезонным характером заболевания, распространенным в южных регионах, таких как Дагестан и Краснодарский край, сообщили в Роспотребнадзоре.