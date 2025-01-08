Рогов: российские бойцы выбили ВСУ из Петропавловки на западе ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские военные вытеснили подразделения украинской армии из населенного пункта Петропавловка, расположенного на западе ДНР.
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