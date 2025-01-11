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Российские космонавты начнут тренироваться для полета на Луну в 2027 году

Российские космонавты начнут тренироваться для полета на Луну в 2027 году

РИА Новости/Валерий Мельников Российские космонавты начнут тренировки для полета на Луну. Планируется, что уже через два года будет готов специальный комплекс для отработки орбитальных миссий и экспедиций на спутник Земли.

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Сергей Иванов
Делать не хрен, просто распил денег.
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