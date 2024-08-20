Лукашенко не исключил ликвидацию Зеленского ближайшим окружением Зеленского могут ликвидировать, причем не какие-то там условные иностранные разведки, а ближайшее окружение.
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Лукашенко не исключил ликвидацию Зеленского ближайшим окружением Зеленского могут ликвидировать, причем не какие-то там условные иностранные разведки, а ближайшее окружение.
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