Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Если у вас в прошлом году были ДТП, срочно продлите ОСАГО: объясняем, для чего Ежегодная процедура по перерасчету коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость полиса ОСАГО, произойдет в России 1 апреля 2025 года.